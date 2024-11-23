Uçağı rötar yapan Şevval Sam havalimanında konser verdi

İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos nedeniyle uçağı rötar yapan Şevval Sam ve ekibi, konser provasını İstanbul Havalimanı'nda yapmak zorunda kaldı.

O anları havalimanındaki diğer yolcular cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Konser ücreti gündem olmuştu! Şevval Sam'dan beklenen açıklama geldi

Antalya'daki konserine gitmek için İstanbul Havalimanı'na gelen ünlü sanatçı Şevval Sam ve ekibi, uçak saatini Türk Hava Yolları (THY) iç hat lounge salonunda bekledi. Uçuşlarının İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle rötara girdiğini öğrenen ünlü sanatçı, konser öncesi son provasını havalimanında yapmaya karar verdi. Sam ve orkestrası uçuş saatine kadar sahnede seslendirecekleri eserleri söylerken diğer yolcularda şarkılara eşlik etti. Yaşanan o anları cep telefonu kameralarıyla kaydeden diğer yolcular, havalimanı konserini sosyal medya hesaplarından paylaştı.