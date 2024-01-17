Uçağın yanından UFO mu geçti. Uçak personeli fotoğraflarını çekti

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Rahime Sezgin
Uçağın yanından UFO mu geçti. Uçak personeli fotoğraflarını çekti
Wizz Air çalışanı 36 yaşındaki Denisa Tanase, Avrupa'nın üzerinde süzülen pembe bir "UFO"nun uçağının yanından geçtiği anı yakaladığına iddia etti. Uçak personeli kadın, “UFO’nun” fotoğraflarını çekti.

Denisa Tanase, UFO’ya dair "Bir yıldır uçuş görevlisiyim ve hiç böyle bir şey görmedim" dedi.

Tanase, İngiltere'nin Luton kentinden Polonya'nın Syzmany şehrine yaptığı uçuş sırasında bu görüntüyü çekerken başlangıçta bu tuhaf manzarayı fark etmediğini belirtti. Fakat 20 dakika sonra “UFO’yu” fark ettiğini söyleyen Tanase, “Pilotla konuşup bir şey bilip bilmediklerini sordum. Herkesin kafası karışmıştı; uçarken hiçbir şey görmemişlerdi ve türbülans da olmamıştı.” ifadelerini kullandı.

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“Pembe renkte yanıp sönen bir daireye benzeyen garip bir şekildi. İlk başta bunun pembe üniformamızın bir yansıması olabileceğini düşündük ama videoda hareketi görebiliyorsunuz, uçtuğunu görebiliyorsunuz.” diyen kadın çok heyecanlandığını söyledi ve bu görüntülerin dünya dışı yaşamın var olduğuna dair sağlam bir kanıt olduğunu iddia etti.

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Çektiği videoda, alışılmadık şekilli dört pembe kürenin, aşağıdaki şehir manzarasından açıkça farklı olarak karanlık gece gökyüzünde net bir şekilde yanıp söndüğü görülüyor.

İki çocuk annesi kadın, "Filmde bir şeyler yakaladığım için çok mutluydum; bunun nasıl mümkün olabileceğini düşündüm? İnternette daha önce bir şeyler görmüştüm ve hmm bunun Photoshop olabileceğini düşündüm ama bunu kendim videoya çektim.” dedi.

“Artık kesinlikle eskisinden daha çok inanıyorum” diye devam etti.

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