Uçak pistten çıktı

Aerotime haber sitesinde yer alan habere göre, Papua eyaletinden kalkış yapan Trigana Havayolları'na ait "ATR-42" tipi yolcu uçağı kontrolünü kaybetti.
İlk belirlemelere göre 40'tan fazla kişiyi taşıyan uçağın kontrolünü kaybederek pistten çıkması sonucu bazı yolcular yaralandı.
"UÇAK BÜYÜK ZARAR GÖRDÜ"
Havayolları yetkilisi Lalu Yuniza, konuya dair yaptığı açıklama kapsamında, uçağın yaklaşık 20 metre sürüklendiğini belirterek, "Uçağın nasıl ve neden savrulduğuna ilişkin olarak pilottan hala bilgi bekliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Yuniza, ayrıca söz konusu olayda uçağın "büyük zarar" gördüğünü belirtti.