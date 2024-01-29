Uçak sert iniş yaptı, yaralılar var

ABD'nin Los Angeles kentinden Hawaii'ye giden yolcu uçağının sert iniş yapmasıyla 6 kişi yaralandı.

CNN'in haberine göre, American Airlines'ın 271 sefer sayılı Los Angeles-Hawaii uçuşunda iniş sırasında henüz belirlenemeyen sebeple bir sorun meydana geldi.

Hawaii'deki Kahului Havalimanı'na, içinde 167 yolcu ve 7 kişilik mürettebat bulunan uçağın sert iniş yapması nedeniyle 1 yolcu ve 5 uçuş görevlisi yaralandı. Yaralanan 6 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı.

Hava yolu şirketi tarafından yapılan açıklamada, uçağın tedbir amaçlı kullanım dışı bırakıldığı ifade edildi.

ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) internet sitesinde yer alan açıklamada, uçağın sert iniş yapmasının sebebinin inceleneceği belirtildi.