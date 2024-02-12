Yolcu uçağında dehşet ve korku. Ağzından burnundan litrelerce kan gelerek öldü

Kaynak: Haber Merkezi
Yolcu uçağında dehşet ve korku. Ağzından burnundan litrelerce kan gelerek öldü
Bangkok-Münih seferini yapan uçakta bir yolcu ağzından ve burnundan kanlar gelerek hayatını kaybetti.

Almanya hava yolu şirketi Lufthansa’nın Tayland’ın başkenti Bangkok’tan Almanya’nın Münih kentine giden uçağında korku dolu anlar yaşandı.

63 yaşındaki Alman bir yolcuöksürdü, ağzından ve burnundan çok fazla kan geldi.

Görgü tanıkları ise adamın eşiyle birlikte uçağa bindiği sırada oldukça hasta olduğunui çok terlediğini ve nefes almakta güçlük çektiğini aktardı.

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YAŞAMINI YİTİRDİ

Uçağın kalkışından kısa süre yolcu fenalaştı. Kötüleşmeye başlayan adamın ağzından ve burnundan “Litrelerce kan" geldi. Uçaktan bulunan bir doktor tarafından müdahale edilse de yaşlı adam yaşamını yitirdi.

Üstelik yolcu, eşinin gözleri önünde hayata veda etti.

Lufthansa sözcülüğünden yapılan açıklamada ise “Uçakta bulunan bir doktor tarafından acil ve kapsamlı ilk yardım önlemleri alınmasına rağmen yolcu uçuş sırasında hayatını kaybetti.” denildi.

Öte yandan söz konusu uçak tekrar Bangkok’a döndü. Uçaktakiler ise uzun süre şoku atlatamadı.

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