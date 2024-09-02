Uçakla seyahat edecekler dikkat. Sınırlama getirildi

AB ülkeleri ve İngiltere'deki havalimanlarında, 100 ml'yi aşan su, meşrubat, parfüm gibi sıvı ürünlerin uçak kabinine alınmasına yeniden sınırlama getirildi.

SIVI KISITLAMASININ SÜRESİ BELİRSİZ

Bu geçici uygulamanın ne kadar süreyle geçerli olacağına dair bir açıklama yapılmadı.

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ÖNCEKİ DÜZENLEMELER VE GÜNCEL DEĞİŞİKLİKLER

BBC Türkçe'den Yusuf Özkan'ın haberine göre, 2019 yılından bu yana Amsterdam ve Roma gibi birçok Avrupa havalimanında, el bagajlarında yarım litrelik su şişeleri, kontakt lens solüsyonları ve büyük parfüm şişeleri taşınabiliyordu.

YENİ KARARIN SEBEBİ: C3 TARAYICILAR

AB Komisyonu, Temmuz ayında, “son nesil C3 tarayıcılarında yaşanan bazı teknik sorunlar” nedeniyle sıvı kısıtlamalarının yeniden uygulanmasına karar verdi. Bu cihazlar, sıvı patlayıcıları tespit etmekte kullanılıyordu, ancak güvenilirlikleriyle ilgili yaşanan şüpheler nedeniyle el bagajlarındaki sıvı miktarına sınırlama getirildi.