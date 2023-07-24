Uçaklardaki Business sınıfından daha konforlu. Bilet fiyatına çok şaşıracaksınız. 3 katlı limuzin otobüs hizmete girdi

Donanimhaber'in haberine göre; Business sınıfından daha konforlu otobüs, 282 TL’ye yolcu taşıyor.

Otobüste zemin katta altı VIP koltuk, ikinci ve üçüncü katta ise yataklı ranzalar bulunuyor. Otobüste ayrıca mini bar, mutfak, TV seti, telefon ve buzdolabı gibi lüks imkanlar da mevcut.

İslamabad’dan Quetta’ya 10-12 saatlik yolculuk

Bu otobüs, Pakistan’ın başkenti İslamabad’dan Quetta şehrine gidiyor. Google Maps’e göre bu yolculuk 10 ila 12 saat sürüyor. Bu süre zarfında yolcular, otobüsün sunduğu konforun tadını çıkarabiliyor. Otobüste yemek pişirme ve servis etme gibi işler de arka kısımda yapılıyor.

Herkes binebiliyor

Bu otobüsün en ilginç yanı ise fiyatı. Bir bilet sadece 3.000 Pakistan rupisine yani güncel kurla 282 TL’ye mal oluyor. Bu fiyatla herkesin binebileceği bu otobüs, Pakistan’da büyük ilgi görüyor. Otobüslerin kralı olarak nitelendirilen bu araç, dünyada üç katlı ve yataklı ranzalı tek otobüs olma özelliğini taşıyor.