Uçakların kalkarken ulaştığı hız ortaya çıktı. Cep telefonundaki uygulama ile ölçtü

Düzenleme: Serhat Ağa
Uçakların kalkarken ulaştığı hız ortaya çıktı. Cep telefonundaki uygulama ile ölçtü

Uçakların kalkış sırasında ulaştığı hız ortaya çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı, cep telefonunda bulunan uygulama ile uçağın kalkış sırasında ulaştığı hızı ölçtü.

Uçaklar tonlarca ağırlığa rağmen havada süzülmesi bazen ürkütücü olmasına rağmen aslında dünyanın en güvenli ulaşım araçlarından biridir. Uçağa binsin ya da binmesin herkse ‘Uçaklar nasıl uçuyor’ sorusunu en az bir kere sormuştur.

Uçakların havalanmasını ve havada kalmasını sağlayan 4 ana unsur bulunuyor. Bunlar, kaldırma kuvveti, motor gücü, hava direnci ve ağırlıktır. Uçakların havalanmasını kanatlar, ileri hareket etmesini ise motorlar sağlıyor.

ucaklar-nasil-havalanir.jpg

Uçakların havada tutunma olayı, kanatlarının alt ve üst bölümlerinde oluşan hava basınçları arasındaki bir kaç kilogramlık fark sayesinde gerçekleşir

UÇAĞIN NE KADAR HIZDA HAVALANDIĞINI KAYDETTİ

Sosyal medyada paylaşılan bir video uçakların ne kadar hızda havalandığını ortaya koydu. Bir kullanıcı, cep telefonunda bulunan bir uygulama ile uçağın kalkışta ulaştığı hızı ölçtü. Videoda uçağın tekerleklerinin yerden ayrıldığında hızın 225 kilometreyi bulduğu görüldü. Öte yandan uçak tamamen havalandığında ise hızın 370 kilometreyi bulduğu ortaya çıktı. Bir yolcu uçağında çekilen video sosyal medyada gündem oldu.

ekran-goruntusu-2024-06-15-100627.png

Son Haberler
Arı kovanları içinde uyuşturucu yakalandı Yaşam
Arı kovanları içinde uyuşturucu yakalandı
Bodrumda 1 lahmacun bin lirayı buldu Gündem
Bodrumda 1 lahmacun bin lirayı buldu
Papa Francis yapay zeka işine el attı Dünya
Papa Francis yapay zeka işine el attı
Köyünden çıkıp Masterchef’e geldi. Jüriyi kendine hayran bıraktı Magazin
Köyünden çıkıp Masterchef’e geldi. Jüriyi kendine hayran bıraktı
Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu Gündem
Babadağ’daki orman yangını kontrol altına alındı. Yumaklı duyurdu
Öğretmenlere yüzde 50 indirimli olacak Gündem
Öğretmenlere yüzde 50 indirimli olacak
Sabiha Gökçen üstünde türbülansa yakalanan kahraman kadın pilot ne yaptı Gündem
Sabiha Gökçen üstünde türbülansa yakalanan kahraman kadın pilot ne yaptı