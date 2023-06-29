Uçan otomobil geliyor. Yasal izin çıktı

ABD'li otomobil üreticisi Alef uçan otomobil ürettiğini duyurdu. Yasal izni de alan şirket, bu aracın trafik kazalarını önleyeceğini ifade etti.

Uçan otomobil geliyor. Yasal izin çıktı

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA), karayolundan havaya geçiş yapabilen özel bir otomobilin ürettiklerini duyurdu.

Uçan otomobil için ABD Federal Havacılık İdaresi yasal izin verdi.

"UÇAN OTOMOBİL TRAFİK KAZALARINI ÖNLEYECEK"

California merkezli Alef Aeronautics, tamamen elektrikli ve iki koltuklu Model A adlı aracının trafik kazalarını önleyebileceğini belirtti. Şirket, FAA'dan sınırlı bir Özel Uçuşa Elverişlilik Sertifikası alarak Model A'nın testlerine başarılı bir şekilde devam ettiğini duyurdu.

Alef CEO'su Jim Dukhovny, Model A’nın tamamen elektrikli olup halka açık yollarda seyahat edebileceğini belirterek, aracın dikey kalkış ve iniş yapabilme kabiliyetiyle tasarlandığı belirtildi. Model A, karada 320 kilometre, havada ise 177 kilometre boyunca yolculuk yapabiliyor.

MODEL A'NIN FİYATI NE KADAR?

Alef, Model A'nın 298 bin 520 dolardan (yaklaşık 8 milyon lira) satışa sunulduğunu ve teslimatların 2025 yılında başlayacağını duyurdu.

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