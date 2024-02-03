Ücreti ödemeyen kadın taksiciye tekme attı. O anlar kamerada

Kaynak: Haber Merkezi
Ücreti ödemeyen kadın taksiciye tekme attı. O anlar kamerada
İstanbul taksiye binen bir kadın, taksimetre ücretini ödemeyip taksiciye saldırmaya başladı. Taksi şoförü cep telefonuyla o anları kaydetti. Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini söyleyen kadın taksiciye küfürler etti.

İstanbul'da bir taksici, Maltepe'den aldığı yolcuyu Kadıköy Acıbadem'e bıraktı.

Taksici, yolcuyu gideceği yere kadar bıraktıktan sonra taksimetrede yazan ücreti istediğinde kadın bahsi edilen taksimetre borcunu ödemek istemedi ve araçtan indi.

Kadın para ödemeden evinin yakınlarında indiği taksiden yürüyerek evine gitmeye çalıştığı sırada sürücü o anları kaydetmeye başladı. Sürücü kadına "Taksimetreyi öder misin?" diye sordu.

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Bu talebe sinirlenen kadın yolcu, haklıymış gibi yüzünü gizlemeye çalışarak taksicinin üzerine yürümeye çalıştı.

TAKSİCİYE SALDIRIP TEKME ATTI

Taksi sürücüsüne tekme atan kadın, kendisini cep telefonu kamerasıyla çeken taksiciyi videoya almaya başladı. Evinin kapısına geldiğini söyleyen kadın, "Burası benim evim, sen buraya giremezsin" diyerek taksiciyi eliyle ittirdi. Kapıyı kapatmaya çalışarak taksiciyi oradan uzaklaştırmaya çalıştı.

"VİDEOYU SİLERSEN ÜCRETİNİ ÖDERİM"

Videoyu silmesi karşılığında ücreti ödeyeceğini belirten yolcu, bir yandan da tekmeler savurup bağırmaya başladı. Çevreden geçenler olaya müdahale ederek sakinleştirmeye çalıştıysa da olmadı.

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Kadın, taksiciye ağır küfürler etmeye başlayarak taksiciye "beni dövüyor" iftirası attı.

Tarafların arasındaki tartışmanın nasıl bittiği bilinmiyor.

Söz konusu olan Maltepe-Kadıköy arası taksi ücretine uygulamadan bakıldığında ise ortalama 302 TL ile 383 TL arasında değiştiği görüldü.

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