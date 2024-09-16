Ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 3,4 arttı

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 temmuzda bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri'ni yayımladı.

Açıklanan verilere göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuzda 2023’ün aynı ayına oranla yüzde 3,4 artış kaydetti.

Ücretli çalışan sayısı 2023’ün aynı ayında 15 milyon 369 bin 599 kişi seviyesindeyken, 2024 yılı temmuzda 15 milyon 889 bin 385 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detayları incelendiğinde; 2024 temmuzda ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe sabit kaldı, inşaat sektöründe yüzde 8,6 artış gösterirken ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 4,3 artış kaydetti.

ÜCRETLİ ÇALIŞAN SAYISI ARTTI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2024 Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 0,7 artış gösterdi.

Ücretli çalışanların alt detayları değerlendirildiğinde; 2024 Temmuzda ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,9 arttı, inşaat sektöründe yüzde 1,0 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,6 arttı.