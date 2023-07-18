Uçtu uçtu Mehmet Büyükekşi uçtu. Komedyen herkesi güldürdü

TFF Başkanı Süper Lig'in fikstür çekiminde yaptığı açıklamayla şaşırttı. Geceye katılan komedyen herkesi gültürdü.

Uçtu uçtu Mehmet Büyükekşi uçtu. Komedyen herkesi güldürdü

Süper Lig'de 2023-2024 fikstür çekimi gerçekleşti.

Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen fikstür çekimine TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu Üyeleri, kulüp başkanları, kulüp temsilcileri ve teknik adamlar katıldı.

Ceren Gündoğdu'nun sahne aldığı gecede komedyen Tahsin Hasoğlu da esprileriyle konuklara eğlenceli vakit geçirtti.

Süper Lig'de sezon 11-12-13-14 Ağustos'ta oynanacak karşılaşmalarla başlayacak. 23-24-25 Aralık'taki 18. hafta maçlarıyla ligde ilk yarı sona erecek. 5-6-7-8 Ocak'taki 19. hafta mücadeleleriyle başlayacak ikinci yarı ise 19 Mayıs 2024'te sona erecek.

Maç takviminin sıkışması nedeniyle 17 ve 22. hafta karşılaşmaları hafta içi oynanacak. Ayrıca 31 Mart 2024'te yapılacak yerel seçimler dolayısıyla 31. hafta mücadelelerinde takımlar 2-3-4 Nisan tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Sezonu 17, 18, 19 ve 20. sırada tamamlayan 4 takım bir alt lige düşecek.

Süper Lig ve 1. Lig'in yeni isim sponsorunun Trendyol olduğunu vurgulayarak sözlerine başlayan TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, İngiltere ve İspanya'nın ardından en büyük isim sponsorluğu anlaşmasını yaptıklarını belirtti.

Geçtiğimiz sezon yaşanan şampiyonluk yarışının ligin marka değerini artırdığına dikkati çeken Büyükekşi, şöyle devam etti:

"Yeni isim sponsorumuzla birlikte önümüzdeki yıl rekabetin de daha üst seviyede olacağına inanıyorum. Her zaman ısrarla altını çizdiğim bir konu var, Türk futbolunun marka değerini artırmak. Hedeflediğimiz artış çok önemli. Ama futbolun güzel ve eğlenceli anlarını da öne çıkarmamız gerekiyor. Türk futbolunun marka değerini yükseltmek, yapısal sorunları çözmek ve takımlarımıza katkı vermek istiyoruz."

Önümüzdeki sene fikstür sistemini yeniden düzenlemek istediklerini de sözlerine ekleyen Mehmet Büyükekşi, "Ligimiz dünyanın en değerli 10 ligi arasında yer alıyor. 100'den fazla ülkede bazı maçlarımız yayınlanıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, Almanya ve Belçika liglerini yeniden düzenleyen firmayla anlaşma yaptık. Önümüzdeki süreçte Süper Lig, 1. Lig, 2. Lig, 3. Lig'de fikstür yapısını yeniden oluşturmak istiyoruz. Süper Lig'in kurumsal kimliğini de yeniden oluşturmak istiyoruz. Yeni sponsorluk modelleriyle kulüplerin gelirlerini artırmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Federasyon, takımlar ve taraftarlar olarak Cumhuriyetin 100. yılına yakışan bir hikaye yazmak istediklerinin altını çizen Büyükekşi, sözlerini şöyle tamamladı:

"TFF olarak şeffaf, eşit, adil, tarafsız yönetimle, Türk futboluna olan güveni yeniden inşa etmek istiyoruz. Trendyol Süper Lig 11 Ağustos'ta 66. sezonuna merhaba diyecek. Gaziantep FK ve Atakaş Hatayspor'un yeniden katılımıyla 20 takımın yer alacağı bir sezon geçireceğiz. Yeni sezonda dostluğun önde olduğu, sakatlıkların yaşanmadığı, yüksek seyir zevkinin olduğu maçların yaşanmasını temenni ediyorum."

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