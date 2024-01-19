Üçüncü Dünya Savaşı çıkması halinde dünyanın en güvenli ülkeleri açıklandı

Kaynak: Daily Mail
Üçüncü Dünya Savaşı çıkması halinde dünyanın en güvenli ülkeleri açıklandı
3. Dünya Savaşı başlaması halinde dünyanın en güvenli ülkeleri hangileri olur sorusu cevap buldu. İnsanoğlu için hayatta kalma olasılığı en yüksek olan ülkeler listelendi.

Daily Mail’in haberine göre, 2023 yılı boyunca küresel çatışmaların artması, Üçüncü Dünya Savaşı'nın ufukta olabileceği yönünde tartışmalara yol açtı.

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Dünya çapında savaş ihtimalinden endişe duyan bazı insanlar, savaşın çıkması durumunda dünya çapında en güvenli ülkelerin nerede olacağını merak ediyor.

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Üçüncü Dünya Savaşı patlak verirse gidilecek en güvenli ülkelerin listesi şöyle:

▪ Antarktika

▪ Arjantin

▪ Butan

▪ Şili

▪ Fiji

▪ Grönland

▪ İzlanda

▪ Endonezya

▪ Yeni Zelanda

▪ İsviçre

▪ Tuvalu

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Listeden anlaşıldığına göre en güvenli yerlerin; kutuplara yakın bölgede olması, yerleşimin seyrek olduğu dağlık ve yüksek yerlerde kurulması, soğuk veya tropik bölgelerde yer alması dikkat çekiyor.

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Bunun yanı sıra insanlıktan tecrit edilmiş ve okyanusların içlerinde kolayca ulaşılamayan uzak adalar ve halihazırda çatışma bölgesi olmayan ama gıda kıtlığı yaşanılmaması öngörülen destinasyonlar da yer alıyor.

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