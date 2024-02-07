Ucuz patlıcanın (!) kilosu 67,75 TL oldu. Ülkeyi bu hale kim getirdi

Enflasyon vatandaşın belini büküyor...Bu durum karşısında vatandaş fotoğraf çekip yayınlıyor. Fotoğraf Beylikdüzü'nde çekildi. Sanki bedava, hem de ucuzmuş...Patlıcana bir fiyat koyulmuş, etiketi gören dönüp bir daha bakıyor. Çünkü hem ucuzmuş hem de 67,75 TL fıkra gibi. Vatandaş gülmeyip de ne yapsın. Vatandaş sordu 67,75 liralık patlıcan ucuz mu diyerek. Ekledi de ucuzu buysa pahalısı kaç lira olur diye. Bu fiyatı gören vatandaşlar ancak patlıcanla hatıra fotoğrafı çektirebilir.