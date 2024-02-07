Ucuz patlıcanın (!) kilosu 67,75 TL oldu. Ülkeyi bu hale kim getirdi

Kaynak: Haber Merkezi
Ucuz patlıcanın (!) kilosu 67,75 TL oldu. Ülkeyi bu hale kim getirdi
Hem ucuz hem de 67,75 lira...İşte Türkiye'de 'ucuz' diye satılan patlıcanın fiyatı...Ancak vatandaş hatıra fotoğrafı çektirebilir.

Enflasyon vatandaşın belini büküyor...Bu durum karşısında vatandaş fotoğraf çekip yayınlıyor. Fotoğraf Beylikdüzü'nde çekildi. Sanki bedava, hem de ucuzmuş...Patlıcana bir fiyat koyulmuş, etiketi gören dönüp bir daha bakıyor. Çünkü hem ucuzmuş hem de 67,75 TL fıkra gibi. Vatandaş gülmeyip de ne yapsın. Vatandaş sordu 67,75 liralık patlıcan ucuz mu diyerek. Ekledi de ucuzu buysa pahalısı kaç lira olur diye. Bu fiyatı gören vatandaşlar ancak patlıcanla hatıra fotoğrafı çektirebilir.

nununtkkk.jpg

İlgili Haberler
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Çalık Holding ve Limak Holding Kosova'da birleşti. Her şey 1,2 milyar euro için
Sakıp Sabancı'nın mirası atlı köşk satılığa çıktı. 48'de 1'lik hissenin fiyatı şok etti
Tost peynirine tek gecede 71 TL zam geldi. Bu ülkenin sahibi yok mu vatandaş soyuluyor! Ünlü markete giren dondu kaldı
Bakan Özhaseki’den depremzedelerle ilgili tepki çeken sözler: Ölüsü yoksa 'Yıkıldığı iyi olmuş, mis gibi villa verdiniz' diyor
Son Haberler
Acun Ilıcalı Survivor konseyinde çıldırdı yarışmacıları azarladı: Ne istiyorsunuz abi? Ne battı size? Gündem
Acun Ilıcalı Survivor konseyinde çıldırdı yarışmacıları azarladı: Ne istiyorsunuz abi? Ne battı size?
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldıza zehir zemberek sözler: Okan hocadan nefret ediyor Spor
Ahmet Çakar'dan Galatasaraylı yıldıza zehir zemberek sözler: Okan hocadan nefret ediyor
Restoranda yemeği beleşe getirmek isteyen kadın rezil oldu. Restoran şefinden tokat gibi cevap Gündem
Restoranda yemeği beleşe getirmek isteyen kadın rezil oldu. Restoran şefinden tokat gibi cevap
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları Ekonomi
Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
Çalık Holding ve Limak Holding Kosova'da birleşti. Her şey 1,2 milyar euro için Ekonomi
Çalık Holding ve Limak Holding Kosova'da birleşti. Her şey 1,2 milyar euro için
Kadın öğretmen öğrencisini sınıfa kilitleyip teneffüste aşk yaşadı. İlişkiyi annesi ortaya çıkardı Dünya
Kadın öğretmen öğrencisini sınıfa kilitleyip teneffüste aşk yaşadı. İlişkiyi annesi ortaya çıkardı