Ucuz yemek kuyruğundaki vatandaşlardan iktidara isyan

Ekonomik koşullar her geçen gün ağırlaşırken, yurttaşlar daha ucuz yemeğe ulaşabilmek için Kent Lokantaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor.

Çapa'daki lokanta önünde kuyrukta bekleyenler vatandaşlar, uygulamaya ilişkin memnuniyetlerini dile getirirken; iktidarın vaatlerine karşı tepkili. Elfida Etiman, "Mehmet Şimşek masal anlatıyor.

Bana masal anlatma Mehmet Bey. Milleti kandırıyorlar, oyun oynuyorlar" derken; enflasyonun tek haneye düşeceğinden umudunun olmadığını söyleyen Osman Ersoy, "Sindirella'nın sihirli çubuğu vardır. Vururlarsa, öyle bir sihir, büyü varsa belki enflasyon düşer. Bu şekilde olmaz" diye konuştu. Orhan Eşkin ise "Sömüre sömüre milletin kemiklerinde ilik kalmadı” ifadelerini kullandı.

Ekonomik koşullar her geçen gün ağırlaşırken, yurttaşlar daha ucuz yemeğe ulaşabilmek için Kent Lokantaları önünde uzun kuyruklar oluşturmaya devam ediyor. Çapa'daki lokanta önünde kuyrukta bekleyenler vatandaşlar, uygulamaya ilişkin memnuniyetlerini dile getirirken; iktidarın vaatlerine karşı tepkili. Elfida Etiman, "Mehmet Şimşek masal anlatıyor. Bana masal anlatma Mehmet Bey. Milleti kandırıyorlar, oyun oynuyorlar" derken; enflasyonun tek haneye düşeceğinden umudunun olmadığını söyleyen Osman Ersoy, "Sindirella'nın sihirli çubuğu vardır. Vururlarsa, öyle bir sihir, büyü varsa belki enflasyon düşer. Bu şekilde olmaz" diye konuştu. Orhan Eşkin ise "Sömüre sömüre milletin kemiklerinde ilik kalmadı” ifadelerini kullandı.

Vatandaş ucuz yemek için Kent Lokantası'na akın etti. 'Afrika değil Türkiye' notuyla paylaşıldı

Yurttaşlar, yüksek enflasyon ve pahalılık karşısında ay sonunu getirmeye çalışırken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, geçen günlerde Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi’nde yaptığı konuşmada enflasyona karşı halktan “biraz sabırlı” olmalarını isteyerek "2026 sonunda tekrar enflasyonu tek haneye indireceğiz" ifadelerini kullandı. Maaşları enflasyon karşısında günden güne azalan yurttaşlar karınlarını doyurabilmek için 4 çeşit yemeği 40 liraya yiyebildiği İBB'nin Kent Lokantaları önünde uzun kuyruklar oluşturuyor. Çapa'daki Kent Lokantası'nda kuyrukta bekleyen yurttaşlara hem kent lokantalarını hem de iktidar sözcülerinin açıklamalarını sorduk. Yurttaşların verdiği yanıtlar şöyle:

"ENFLASYON TEK HANEYE DÜŞMEYECEK! ONU ÇOK BEKLERİZ"

Gültekin Kaya: Kent lokantasında yemek ucuza geliyor. Hem emekliye hem de öğrenciye hitap ediyor. O yüzden iyi. Maliye Bakanı’nın anlattıkları hikaye. Emeklinin durumunu düşünsün ona göre konuşsun. Emekliyim, 2 bin 500 lira zam verdi. Emekli olsan ne olacak? 25 senedir emekliyim aldığım para 14 bin lira. Enflasyon da düşmeyecek, tek haneye de düşmeyecek. Onu daha çok bekleriz. Bizim çocuklarımız, torunlarımız görsün yine bize yeter.

Hüseyin Hacı Bektaşoğlu: Kent lokantaları bizim için çok iyi oldu. Bekarlar için çok iyi oldu. Evde yemek yapmıyoruz gelip burada rahat rahat yemek yiyoruz. 4 çeşit yemek yiyorsun 40 lira. Dışarıda yesen 90-100 lira. Enflasyonun düşmesi çok iyi olur ama tahmin etmiyorum düşeceğini. Olur mu olmaz mı bilemiyorum.

"MEHMET ŞİMŞEK MASAL ANLATIYOR"

Elfida Etiman: Ben memleketime gidemedim.15 günde bir memleketime gidiyordum, AKP geldikten sonra 3 defa memleketime gidebildim. Memleketin durumunu düşün. Millet Türkiye'den kaçıyor. Benim imkanım olsa ben de gideceğim ama gidemiyorum. Mehmet Şimşek masal anlatıyor. Bana masal anlatma Mehmet Bey. Geçti Bolu'nun pazarı. Kimi kandırıyorlar ya. Milleti kandırıyorlar, oyun oynuyorlar.

"SİNDİRELLA'NIN SİHİRLİ ÇUBUĞUNU VURURLARSA BELKİ ENFLASYON DÜŞER"

Osman Ersoy: Zekatla, fitreyle hayır oluyorsa bazıları bilsinler cennete böyle gidiliyor. Sadece maddi yönle bakmamak lazım. İnsanlan maddi olarak bakıyor ama bunun bir de maneviyatı var. Sindirella’nın sihirli çubuğu vardır. Vururlarsa, öyle bir sihir, büyü varsa belki enflasyon düşer. Bu şekilde olmaz.

Cahit Kangal: Kent lokantaları çok güzel. Fiyatları da uygun. Emeklilere şu anda zor durumda olanlara bir hizmet. Maddi sıkıntılar olmasa bu kuyrukta bizim ne işimiz var. Dışarıda ucuz ve uygun fiyatlar olsa, aldığım para güzel olsa bu kuyruğa girmeye gerek yok. Ama bize bunu layık gördüler. Daha fazla söylemeyeyim. Hiç hapse girmedim, bundan sonra da girmeyelim. Çünkü en ufak bir şeyde hemen tak diye içeri atıyorlar. Ben Mehmet Şimşek'e inanmıyorum. Benim kesinlikle onların söylediklerine şu kadarcık bile güvenim yok. Çünkü bizim enerji kaynaklarımız yok. Doğal gazımız yok. Petrolümüz yok. Öyle olunca paranın büyük bir kısmı oraya gidiyor zaten. Dolayısıyla bize rahat yok.

"SÖMÜRE SÖMÜRE MİLLETİN KEMİKLERİNDE İLİK KALMADI"

Orhan Eşkin: Mehmet Şimşek önce kendini düzeltsin de sonra memleketi düzeltsin. Sömüre sömüre milletin kemiklerinde ilik kalmadı. Daha neyini düzeltecekler? Hiçbir şeyi güven vermiyor. Enflasyon tek haneye düşmez, daha beter olacak. Ben esnafım bak kuyrukta duruyorum. Yanımda 15 kişi çalıştırıyordum. Bak, Kent lokantalarında yemek yiyoruz. Bu hale düştük.

"HALKIN GAZINI ALMAK İÇİN KONUŞUYORLAR"

Kemal Şahin Talan: Kent lokantaları şu anda halkın açlık sorunlarını gideriyor. Kent lokantaları olmasa 40 liraya çoğu kimse 4 çeşit yemek yiyemezdi, aç kalırdı. Aslında kent lokantalarıyla belediye, hükümetin üstündeki yükü de alıyor. Ama hükümet buna karşı çıkıyor. Aslında hükümetin yapması lazım bunları. Halkın bu sorununa hükümetin çare bulması lazım. Mehmet Şimşek daha önce de bir sürü şey dedi ama hiçbir dediği çıkmadı. Konuşmak için konuşuyorlar. Halkın gazını almak için konuşuyorlar. Yapacakları hiçbir şey yok.

"PARA VARSA ENFLASYONDA BİR NEBZE DÜŞER"

İsmini vermek istemeyen vatandaş: Enflasyonun tek haneye düşeceğini hiç zannetmiyorum. Önce sokağa inip bakmaları lazım. Ben emekli memurum, dışarıyı gözlüyorum maalesef o biraz zor. Her şey zaten paraya dayanıyor. Para varsa enflasyonda bir nebze düşer.

"22 SENEDİR MEHMET ŞİMŞEK BU ZAMANA KADAR NEDEN DÜZELTMEMİŞ?"

İsmini vermek istemeyen başka bir vatandaş: Benim burada hastam var. O yüzden Kent Lokantası’nda yemek yiyorum. Ama okulların, üniversitelerin olduğu böyle yerler için çok önemli. 40 liraya iki simit alamıyorsun, burada 40 liraya karnını doyuruyorsun. Mehmet Şimşek çok geldi gitti. 22 senedir Mehmet Şimşek bu zamana kadar neden düzeltmemiş? Ben mi yıktım bu memleketi? Yıkan onlar.