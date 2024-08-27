UEFA açıkladı Ronaldo havalara uçtu. Bunu hiç beklemiyordu

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
UEFA açıkladı Ronaldo havalara uçtu. Bunu hiç beklemiyordu

Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Cristiano Ronaldo, UEFA'nın özel davetlisi olan Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılacak, ödül alacak.

Avrupa futbolunun patronu UEFA, Şampiyonlar Ligi tarihinin en golcü futbolcusu olan Cristiano

Ronaldo’ya perşembe günü yapılacak kura çekiminde ödül vereceğini açıkladı.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda bu sezon 36 takım mücadele edecek, ve yeni sezonun kura çekimi 29 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Ronaldo’yu dünyanın en önemli organizasyonunda bıraktığı miras nedeniyle özel bir ödülle onurlandıracak.

Bu haber karşısında büyük bir sevinç yaşayan Cristiano Ronaldo’nun Şampiyonlar Ligi’ndeki başarıları da oldukça etkileyici.

Kariyerini Suudi Arabistan’ın Al Nassr takımında sürdüren Ronaldo, 183 maçta 140 gol attı. Ayrıca 5 kez şampiyonluk yaşadı ve 7 kez gol kralı oldu.

17 golle bir sezonda en çok gol atan futbolcu rekorunun sahibi olan Ronaldo, aynı zamanda 11 maçla arka arkaya en çok gol atan isim konumunda.

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