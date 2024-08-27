Arda Turan istedi. Eyüpspor imzayı attırdı

Kaynak: Haber Merkezi
Arda Turan istedi. Eyüpspor imzayı attırdı

Eyüpspor Jonjo Shelvey’i transfer etti.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor son olarak Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Jonjo Shelvey’i kadrosuna kattı. Eyüp’ten yapılan açıklamada anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu açıklandı.

İmza töreninin ardından konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Jonjo Shelvey daha önce Premier Lig'den de bildiğimiz bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da da çok önemli bir performans ortaya koydu. Bir yandan da Süper Lig'i tanıma fırsatı buldu. Bu sezon da uzun uğraşlar sonucu kendisini transfer etmeyi başardık. Kendisinden beklentimiz yüksek. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Shelvey gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Shelvey ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Umarım taraftarımızla birlikte bu sezonki hedeflerimize birlikte ulaşırız" sözlerini sarf etti.

İlgili Haberler
Bülent Uygun'a TFF'den giden talimatı açıkladı
Bülent Uygun'a TFF'den giden talimatı açıkladı
Galatasaray'dan 1. Lig'e 2 transfer birden
Galatasaray'dan 1. Lig'e 2 transfer birden
Son Haberler
Dinayet'te skandal FETÖ referansı. Atatürk'ün adını ağızlarına almıyorlardı Gündem
Dinayet'te skandal FETÖ referansı. Atatürk'ün adını ağızlarına almıyorlardı
Bahçeye giren koyunlara kızdı, çobanı öldürdü Yerel Haberler
Bahçeye giren koyunlara kızdı, çobanı öldürdü
Bilecik'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı Gündem
Bilecik'te ceviz büyüklüğünde dolu yağdı
Galatasaray'da Young Boys maçına saatler kala flaş Icardi gelişmesi. Herkes bunu konuşuyor Spor
Galatasaray'da Young Boys maçına saatler kala flaş Icardi gelişmesi. Herkes bunu konuşuyor
Fenerbahçe'den orta sahaya bomba isim. Teklif yapıldı Spor
Fenerbahçe'den orta sahaya bomba isim. Teklif yapıldı
Selçuk Geçer'den dolar açıklaması: Sert yükselişlere hazır olun sayılı günler kaldı Ekonomi
Selçuk Geçer'den dolar açıklaması: Sert yükselişlere hazır olun sayılı günler kaldı
İki katlı ahşap ev küle döndü: Balkondan atlayan 3 kişi yaralandı Gündem
İki katlı ahşap ev küle döndü: Balkondan atlayan 3 kişi yaralandı