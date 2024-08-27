Arda Turan istedi. Eyüpspor imzayı attırdı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Eyüpspor son olarak Rizespor’da kiralık olarak forma giyen Jonjo Shelvey’i kadrosuna kattı. Eyüp’ten yapılan açıklamada anlaşmanın 1+1 yıllık olduğu açıklandı.

İmza töreninin ardından konuşan Eyüpspor Asbaşkanı Fatih Kulaksız, "Jonjo Shelvey daha önce Premier Lig'den de bildiğimiz bir oyuncuydu. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor'da da çok önemli bir performans ortaya koydu. Bir yandan da Süper Lig'i tanıma fırsatı buldu. Bu sezon da uzun uğraşlar sonucu kendisini transfer etmeyi başardık. Kendisinden beklentimiz yüksek. Bize çok katkı vereceğini düşünüyorum. Shelvey gibi önemli bir oyuncuyu kadromuza kattığımız için mutluyuz. Her iki tarafa da hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Shelvey ise, "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarlara neler yapabileceğimi göstermek ve onlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum. Bu sezonu çok iyi geçireceğimize inanıyorum. Umarım taraftarımızla birlikte bu sezonki hedeflerimize birlikte ulaşırız" sözlerini sarf etti.