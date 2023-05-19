UEFA Avrupa Ligİ'nde finalin adı belli oldu

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanş maçlarının ardından finalin adı Sevilla-Roma oldu.

UEFA Avrupa Ligİ'nde finalin adı belli oldu

Editör: Fatma Demirkaya

UEFA Avrupa Ligi Yarı Final rövanşları bu akşam oynanan maçlarla tamamlandı.

İspanya temsilcisi Sevilla, 1-1’in rövanşında İtalyan ekibi Juventus’u ağırladı.

İlk yarı golsüz eşitlikle tamamlanırken, 65. dakikada Dusan Vlahovic, takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Sevilla, 71. dakikada Suso ile dengeyi getiren golü kaydetti. 90 dakika 1-1'lik eşitlikle tamamlanırken, 95. dakikada Lamela sahneye çıktı ve Sevilla'yı 2-1 öne geçirdi.

Bu gol aynı zamanda maçın da skorunu belirledi ve Sevilla adını finale yazdırdı.

Gecenin diğer maçında ise ilk karşılaşmadan 1-0 galip ayrılan Roma, deplasmanda Alman ekibi Bayer Leverkusen ile golsüz berabere kalarak finalde Sevilla'nın rakibi oldu.

Final 31 Mayıs Çarşamba günü Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Puskas Arena'da oynanacak.

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