UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

Kaynak: AA
UEFA Avrupa Ligi'nde perde açılıyor! Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray...

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk hafta mücadelesi, oynanacak maçlarla başlayacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadele edeceği ligde ilk hafta maçları 25 Eylül Perşembe günü oynanacak.

Lig etabına geçilen yeni formatında, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın mücadele edeceği ligde ilk hafta maçları 25 ve 26 Eylül Perşembe günü oynanacak.

GALATASARAY YUNAN EKİBİ PAOK'U AĞIRLAYACAK

Bu sezon ligde Türkiye'yi Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray temsil edecek. Galatasaray, 25 Eylül Çarşamba günü saat 22.00'de RAMS Park'ta Yunanistan ekibi PAOK'u ağırlayacak. Fenerbahçe ise 26 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise'ı konuk edecek. Beşiktaş da aynı gün TSİ 22.00'de Johan Cruyff Arena'nın ev sahipliği yapacağı mücadelede Hollanda'nın Ajax takımıyla deplasmanda karşılaşacak.


25 Eylül Çarşamba günü:

19.45 AZ Alkmaar (Hollanda) - Elfsborg (İsveç)

19.45 Bodo/Glimt (Norveç) - Porto (Portekiz)

22.00 Ludogorets (Bulgaristan) - Slavia Prag (Çekya)

22.00 Galatasaray - PAOK (Yunanistan)

22.00 Dinamo Kiev (Ukrayna) - Lazio (İtalya)

22.00 Midtjylland (Danimarka) - Hoffenheim (Almanya)

22.00 Anderlecht (Belçika) - Ferencvaros (Macaristan)

22.00 Manchester United (İngiltere) - Twente (Hollanda)

22.00 Nice (Fransa) - Real Sociedad (İspanya)

26 Eylül Perşembe:

19.45 Fenerbahçe - Union Saint-Gilloise (Belçika)

19.45 Malmö (İsveç) - Rangers (İskoçya)

22.00 FCSB (Romanya) - RFS (Letonya)

22.00 Ajax (Hollanda) - Beşiktaş

22.00 Braga (Portekiz) - Maccabi Tel Aviv (İsrail)

22.00 Roma (İtalya) - Athletic Bilbao (İspanya)

22.00 Olimpik Lyon (Fransa) - Olympiakos (Yunanistan)

22.00 Tottenham (İngiltere) - Karabağ (Azerbaycan)

22.00 Eintracht Frankfurt (Almanya) - Viktoria Plzen (Çekya)

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