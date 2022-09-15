Başakşehir Fiorentina'ya acımadı

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan mücadelede Başakşehir'in gollerini 57. ve 71. dakikalarında Serdar Gürler ile 90'da Bertrand Traore attı.
İtalyan ekibinden Jonathan Ikone 76. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Sahadan 3 puanla ayrılan temsilcimiz puanını 6'ya yükselterek zirveye yerleşti. 1 puanı bulunan Fiorentina ise grupta son sırada yer alıyor.
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