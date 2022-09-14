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Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezon Halil Umut Meler'in Welinton'a gösterdiği sarı kart

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020-2021 sezonunda Halil Umut Meler'in Beşiktaş'a verdiği sarı kart yeniden gündem oldu.

Haber Giriş: 14 Eylül 2022 Çarşamba - 11:05
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Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezon Halil Umut Meler'in Welinton'a gösterdiği sarı kart yeniden gündem oldu

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezon Halil Umut Meler'in Welinton'a gösterdiği sarı kart
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Beşiktaş Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisini aldı. 

Beşiktaşlı taraftarlar Halil Umut Meler'in tartışmalı penaltı kararı sonrası hakeme büyük tepki gösterdi.

Bu olayın ardından Halil Umut Meler'in Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda yönettiği Kasımpaşa maçında verdiği karar yeniden gündeme geldi.

WELINTON DARBE ALMASINA RAĞMEN SARI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda Kasımpaşa, evinde siyah beyazlıları ağırladı.

Maçın 89. dakikasında Welinton'a yapılan müdahele sonrası hakem Halil Umut Meler, sarı kartını Welinton'a verdi.

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Ss
14.09.2022 11:37
Alternatif site buluruz okuma başka site bul tüm spor kanallarını gs db odaklı zaten git onları izle  
 
Kara Kartal
14.09.2022 11:36
Beşiktaş düşmanı olduğu ayan beyan olan bu hakemi Beşiktaş maçına atayan süper zekaymış. Biz de masala inandık...  
 
alternetif site buluruz
14.09.2022 11:28
sevgili yeniçağ ekibi, gazetenizi düzenli alıp okuyor ve sitenizi hergün takip ediyorum. gazete sahibiniz bjk li diye hergün sizin bjk mağduriyet hikayelerinizi görmek-okumak zorundamıyız?  
 
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