Beşiktaş'ın şampiyon olduğu sezon Halil Umut Meler'in Welinton'a gösterdiği sarı kart

Beşiktaş Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu ve bu sezon ilk yenilgisini aldı.

Beşiktaşlı taraftarlar Halil Umut Meler'in tartışmalı penaltı kararı sonrası hakeme büyük tepki gösterdi.

Bu olayın ardından Halil Umut Meler'in Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda yönettiği Kasımpaşa maçında verdiği karar yeniden gündeme geldi.

WELINTON DARBE ALMASINA RAĞMEN SARI KART GÖRDÜ

Beşiktaş'ın şampiyon olduğu 2020-21 sezonunda Kasımpaşa, evinde siyah beyazlıları ağırladı.

Maçın 89. dakikasında Welinton'a yapılan müdahele sonrası hakem Halil Umut Meler, sarı kartını Welinton'a verdi.