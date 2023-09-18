UEFA başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Avrupa Süper Lig projesi için "En azından önümüzdeki 20 ya da 30 yıl içinde bu fikrin gerçekleşme olasılığını görmüyorum. Daha sonra ne olacağını tahmin etmek çok zor" dedi.

UEFA başkanı Ceferin'den Avrupa Süper Ligi açıklaması

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, verdiği röportajda Avrupa Süper Ligi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Ceferin'in açıklamaları;

-Prensip olarak başarılarım hakkında konuşmayı sevmiyorum. Her gün yaptığımız işlerin akışı içinde bunları değerlendirecek vaktim yok. Tabii ki futbol için en önemli olaylardan biriydi, herkes bunu söylüyor. Bu proje, bu çılgın fikir durdurulmasaydı futbol bir daha asla eskisi gibi olmazdı.

-En azından önümüzdeki 20 ya da 30 yıl içinde bu fikrin gerçekleşme olasılığını görmüyorum. Daha sonra ne olacağını tahmin etmek çok zor.

-Şampiyonlar Ligi'nin bir şekilde Avrupa Süper Ligi'ne benzediğini iddia edenlerin futbolu bilmediğini ya da bilmek istemediğini daha önce de söyledim. Herhangi bir ülkenin şampiyonu, Şampiyonlar Ligi'ne katılma hakkına sahiptir. Şu anda Şampiyonlar Ligi'nde 32 takım mücadele ediyor ancak gelecek sezon bu sayı 36 olacak ve dört ek kontenjan açılacak. Ancak ana aşamaya katılabilmek için eleme turlarını kazanmanız gerekiyor, bu da mantıklı bir şey. Ama bunu kapalı Süper Lig ile karşılaştırmayın. Geçen yıl Maribor Avrupa kupalarına katılabilmek için oynadığı tüm maçları kaybetti ama yine de UEFA'dan bir milyon euro aldı. UEFA'da var olan sistem tüm futbolu destekliyor. Süper Lig'de 12 kulüp vardı ve kimseyi bunun içine almazlardı. Bu turnuvaların nasıl karşılaştırılabileceğini anlamak mümkün değil.

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