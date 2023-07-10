UEFA Galatasaray'ı unuttu. Kritik maça Mete Kalkavan'ı atadı

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi ön eleme ikinci turundaki rakibinin belirleneceği Zalgiris Vilnius - Struga eşleşmesine Mete Kalkavan Atandı.

UEFA Galatasaray'ı unuttu. Kritik maça Mete Kalkavan'ı atadı

TFF'den yapılan açıklamada, Zalgiris Vilnius - Struga eşleşmesinin ilk maçında Mete Kalkavan VAR, Koray Gencerler AVAR olarak görev yapacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklama şu şekilde:
"Litvanya'nın Zalgris Vilnius ile Makedonya'nın Struga takımları arasında 11 Temmuz 2023 Salı günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi birinci eleme turu ilk müsabakasına Mete Kalkavan VAR, Koray Gencerler ise AVAR olarak atandı.
Litvanya'nın Vilnius şehrindeki LFF Stadyumu'nda saat 19.00'da başlayacak müsabakanın hakemliğini Azerbaycan Futbol Federasyonu'ndan Elchin Masiyev, yardımcılıklarını Elshad Abdullayev ve Parvin Talibov yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Kamal Umudlu olacak."

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