Hayvan hırsızlığından aranan şüpheli yakalandı.

Kaynak: İHA
Hayvan hırsızlığından aranan şüpheli yakalandı.
Aydın’da hayvan hırsızlığından 1,5 yıldır aranan şüpheli yakalandı. Jandarmanın yakaladığı şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aydın’da büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı suçundan 1,5 yıldır aranan ve hakkında hapis cezası bulunan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla kıskıvrak yakalandı.

Edinilen bilgiye göre jandarma ekipleri, “Büyükbaş ve Küçükbaş Hayvan Hırsızlığı” suçundan 1,5 yıldır aranan ve hakkında kesinleşmiş 10 yıl 8 ay hapis cezası bulunan M.K. isimli şüpheli şahsın, hayvancılık yaptığı Didim ilçesinden ayrılarak kullandığı araç ile yakalanmamak için farklı güzergahlardan Denizli’ye gideceğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, eşzamanlı çalışmayla şüpheliyi, Bozdoğan ilçesi Örentaht Mahallesi’nde yapılan takip sonucu yakaladı. Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında ayrıca “Trafik Güvenliğini Tehlikeye Sokmak” suçundan adli işlem yapıldı. Hükümlü adli işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

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