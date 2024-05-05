Meteorolojiden sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji 3. Bölge Müdürlüğü tarafından yayınlanan hava tahmin raporuna göre, bölge genelinin akşam saatlerine kadar parçalı ve çok bulutlu olacağı; Eskişehir ve Kütahya illerinin güney kesimlerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer kesimlerin ise aralıklı hafif sağanak yağışlı olacağı tahmin ediliyor.

Pazartesi sabah saatlerinde Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illeri geneli ile Bursa ilinin güney ve doğu kesimlerinde zirai don olması beklenirken, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı düşünülüyor.

Rüzgarın ise kuzey ve kuzeydoğu yönlerden orta kuvvete, öğle saatlerinden itibaren saatte 40 ila 60 kilometre hızla kuvvetli olarak eseceği öngörülüyor.



Diğer yandan Meteoroloji, pazartesi sabah saatlerinde Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illeri geneli ile Bursa ilinin güney ve doğu kesimlerinde zirai don olmasını beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz durumlara karşı başta çiftçiler olmak üzere ilgililerin ve vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmasının önemli olduğunu belirtti.