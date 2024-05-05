Sincanlı Oto ve Traktör Belçikalı TVH Global’e satılıyor

Gökmen Mert Kural'ın haberine göre anlaşma tamamlandığında Hindistan başta olmak üzere birçok yabancı üreticinin girdiği Türkiye traktör ve iş makinaları pazarına bir yabancı dev daha adım atmış olacak.

55 sene önce kurulan Belçika merkezli TVH’de 62 farklı milletten 5 binden fazla çalışana istihdam ortamı sağlanıyor. 1969’dan bu yana parça üretimi yapan şirketin merkezi Belçika’daki Waregem şehriydi.

Şirketin ABD’de bir bölgesel ofisi ve tüm kıtalarda 81 şubesi mevcut. Bu yerlerden ikisi Türkiye’de bulunuyor.

100 ÜLKEYE İHRACAT SAĞLANIYOR

Türkiye’nin en büyük traktör yedek parça tedarikçilerinden biri olan Sincanlı, 2023’den bu tarafa 100 ülkeye ihracat sağladı.

50 sene önce kurulan Sincanlı, aralarında Türk şirketlerin de olduğu 20 küresel marka beraber çalışıyor.