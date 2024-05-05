Sincanlı Oto ve Traktör Belçikalı TVH Global’e satılıyor

Kaynak: Patronlardünyası
Sincanlı Oto ve Traktör Belçikalı TVH Global’e satılıyor
Ford’dan Massey Ferguson’a Landini’den John Deere’ye dünyaca ünlü traktör markalarının yedek parça üreticisi Sincanlı Oto ve traktör, alanında Avrupa’nın en büyüklerinden biri olan TVH Global’e satılıyor. Resmi kurumlara yapılan başvurularda , Türk şirketin tek kontrolü, Belçikalı dev TVH geçecek.

Gökmen Mert Kural'ın haberine göre anlaşma tamamlandığında Hindistan başta olmak üzere birçok yabancı üreticinin girdiği Türkiye traktör ve iş makinaları pazarına bir yabancı dev daha adım atmış olacak.

55 sene önce kurulan Belçika merkezli TVH’de 62 farklı milletten 5 binden fazla çalışana istihdam ortamı sağlanıyor. 1969’dan bu yana parça üretimi yapan şirketin merkezi Belçika’daki Waregem şehriydi.

Şirketin ABD’de bir bölgesel ofisi ve tüm kıtalarda 81 şubesi mevcut. Bu yerlerden ikisi Türkiye’de bulunuyor.

100 ÜLKEYE İHRACAT SAĞLANIYOR

Türkiye’nin en büyük traktör yedek parça tedarikçilerinden biri olan Sincanlı, 2023’den bu tarafa 100 ülkeye ihracat sağladı.

50 sene önce kurulan Sincanlı, aralarında Türk şirketlerin de olduğu 20 küresel marka beraber çalışıyor.

İlgili Haberler
Doğanlar Holding’ten İzmir’e ileri kimyasal dönüşüm tesisi. Cari açığa katkı sağlayacak
Borsa haftayı rekorlarla tamamladı
ABD’den dengeleri değiştirecek rakam geldi
Son Haberler
Fransa'nın Kara Panteri Türkiye'de. Sultanlar Ligi'ni kasıp kavuracak Spor
Fransa'nın Kara Panteri Türkiye'de. Sultanlar Ligi'ni kasıp kavuracak
380 bin makaron ele geçirildi Gündem
380 bin makaron ele geçirildi
Balkonda alev alan yatak korkuttu Yerel Haberler
Balkonda alev alan yatak korkuttu
Su savaşları başladı Dünya
Su savaşları başladı
Daracık sokakta şov yaparken neredeyse canından oluyordu. Yanından geçenleri hiçe saydı Yaşam
Daracık sokakta şov yaparken neredeyse canından oluyordu. Yanından geçenleri hiçe saydı
Et ve hayvancılıkta da dışa bağımlı olundu Ekonomi
Et ve hayvancılıkta da dışa bağımlı olundu
Tokat'ta mayıs karı Yerel Haberler
Tokat'ta mayıs karı