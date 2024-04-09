UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı. Fenerbahçe mi önde Galatasaray mı? İlk 100'de 3 Türk takımı

Kaynak: Milliyet
UEFA kulüpler sıralamasını açıkladı. Fenerbahçe mi önde Galatasaray mı? İlk 100'de 3 Türk takımı
UEFA, Avrupa kulüpler sıralamasını açıkladı. İlk 100'de 3 Türk takımı yer aldı.

UEFA, Avrupa kulüpler sıralamasını güncelledi. İlk 100'de 3 Türk takımı yer aldı.

İlk sırada İngiltere'nin Manchester City takımı 146 bin puanla gösterildi.

Bayern Münih, 139 bin puanla 2'nci sırada.

127 bin puanla Real Madrid 3'üncü oldu.

113 bin puanla Paris Saint Germain 4, Liverpool 5'inci sırada bulunuyor.

İlk 100'de 3 Türk kulübü yer aldı.

Fenerbahçe, 34 bin puanla 56'ncı, Galatasaray ise 31 bin 500 puanla 60'ıncı sırada yer aldı.

Başakşehir, 29 bin puanla 62'nci sırada gösterilirken, Sivasspor, 16 bin 500 puanla 102'nci sırada.

Beşiktaş, 12 bin puanla 123'üncü sırada kendisine yer buldu. Trabzonspor ise 11 bin 500 puanla 129'uncu sırada yer aldı.

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