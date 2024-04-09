A Milli Takım geriden gelip kazandı. Macaristan neye uğradığını şaşırdı

Kaynak: Haber Merkezi / AA
A Milli Takım geriden gelip kazandı. Macaristan neye uğradığını şaşırdı
Macaristan karşısında 1-0 geriye düşen A Milli Kadın Futbol Takımımız pes etmedi, 2-1'lik skorla kazanmayı bildi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri B Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında Macaristan ile karşı karşıya geldi.

Mücadeleye Siltaş Yapı Pendik Stadyumu ev sahipliği yaptı. Ay-Yıldızlı ekibimiz geriye 1-0 geriye düştüğü maçı 2-1'lik skorla kazanmayı başardı.

Milli takımımıza galibiyeti getiren golleri 80. dakikada Ece Türkoğlu ve 87. dakikada Arzu Karabulut kaydetti. Macaristan'ın tek sayısını 45+2'nci dakikada Diana Csanyi attı.

Bu sonuçla birlikte Kadın Milli Takımımız, puanını 3 yaptı. Macaristan ise 1 puanda kaldı.

Bir sonraki karşılaşmada milliler, evinde Azerbaycan ile karşılaşacak. Macaristan, İsviçre deplasmanına gidecek.

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