Beşiktaş'ın Savic ile görüştüğü ortaya çıktı. İstediği ücret dudak uçaklattı

Kaynak: Radyospor
Beşiktaş'ın Savic ile görüştüğü ortaya çıktı. İstediği ücret dudak uçaklattı
Beşiktaş'ın ara transfer döneminde Atletico Madrid'de forma giyen Savic'e talip olduğu, ancak istenen yüksek ücret nedeniyle geri adım attığı ortaya çıktı.

Menajer Ayhan Yeşilbaş, Beşiktaş’ın Atletico Madrid’in Karadağlı savunma oyuncusu Stefan Savic ile ilgilenmesine ilişkin Radyospor’a açıklamalarda bulundu.

Yeşilbaş, “Ara transfer döneminde Beşiktaş ile görüşmeler gerçekleştirdik. Ancak Savic’in talep ettiği ücret yüksekti. Oyuncunun planı, alacaklarını bırakarak Atletico Madrid’den serbest kalıp transfer olmaktı. Savic, 4 milyon Euro’nun üzerinde bir ücret ve ek olarak imza parası istedi. Beşiktaş bu rakamı fazla bulduğu için anlaşma sağlanamadı. Ancak transfer süreci devam ediyor ve Savic ile yeni bir görüşme yapmayı planlıyoruz. Oyuncunun Atletico Madrid ile 2025 yazına kadar sözleşmesi bulunuyor; fakat serbest kalma ihtimali var” şeklinde konuştu.

33 yaşındaki Savic, bu sezon İspanyol takımıyla 27 maça çıktı.

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