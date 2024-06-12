UEFA'dan çığır açan VAR kararı

Kaynak: Haber Merkezi
UEFA'dan çığır açan VAR kararı

2024 Avrupa Şampiyonası öncesi UEFA, VAR uygulaması için flaş bir karar aldı.

Avrupa futbolunun en büyük turnuvası olan EURO 2024’e sayılı günler kala, UEFA Hakem Komitesi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili önemli bir yeniliği duyurdu.

Komitenin Başkanı Roberto Rosetti, düzenlediği basın toplantısında, turnuva boyunca VAR incelemelerine giden tüm pozisyonların, izleyicilere şeffaflık sağlamak amacıyla stadyumun dev ekranlarında detaylı bir şekilde gösterileceğini açıkladı.

Bu kararın alınmasındaki temel amaç, futbolseverlerin oyunun içinde daha fazla yer almasını ve karar süreçlerini daha iyi anlamasını sağlamak.

Böylece, herhangi bir VAR incelemesi sırasında alınan kararın nedeni de ekranda belirtilecek. İlave olarak, maçın kritik anlarında hakemler, saha içindeki takım kaptanlarına yaşanan önemli pozisyonlar hakkında açıklamalarda bulunacaklar.

Son Haberler
Balık tutmak isterken ayıyla karşılaştılar Video
Balık tutmak isterken ayıyla karşılaştılar
Fenerbahçe'ye veda etti. Taraftarlar yıkıldı Spor
Fenerbahçe'ye veda etti. Taraftarlar yıkıldı
Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden sessiz tepki Video
Ceyda Düvenci'nin sözlerine Çok Güzel Hareketler Bunlar ekibinden sessiz tepki
Kız kardeşi sınıfta kalınca abisi öğretmene saldırdı! Bakanlık devreye girdi Gündem
Kız kardeşi sınıfta kalınca abisi öğretmene saldırdı! Bakanlık devreye girdi
PTT rapor parası nasıl alınır? Ekonomi
PTT rapor parası nasıl alınır?
Yoldan geçenlerden bira parası isteyen genç sosyal medyada gündem oldu Video
Yoldan geçenlerden bira parası isteyen genç sosyal medyada gündem oldu
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mesajı. Flaş Ali Koç detayı Spor
Aziz Yıldırım'dan şampiyonluk mesajı. Flaş Ali Koç detayı