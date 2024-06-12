UEFA'dan çığır açan VAR kararı

Avrupa futbolunun en büyük turnuvası olan EURO 2024’e sayılı günler kala, UEFA Hakem Komitesi, Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemiyle ilgili önemli bir yeniliği duyurdu.

Komitenin Başkanı Roberto Rosetti, düzenlediği basın toplantısında, turnuva boyunca VAR incelemelerine giden tüm pozisyonların, izleyicilere şeffaflık sağlamak amacıyla stadyumun dev ekranlarında detaylı bir şekilde gösterileceğini açıkladı.

Bu kararın alınmasındaki temel amaç, futbolseverlerin oyunun içinde daha fazla yer almasını ve karar süreçlerini daha iyi anlamasını sağlamak.

Böylece, herhangi bir VAR incelemesi sırasında alınan kararın nedeni de ekranda belirtilecek. İlave olarak, maçın kritik anlarında hakemler, saha içindeki takım kaptanlarına yaşanan önemli pozisyonlar hakkında açıklamalarda bulunacaklar.