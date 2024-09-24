UEFA'dan çıldırtacak EURO 2024 raporu

Geçtiğimiz aylarda düzenlenen EURO 2024 çeyrek final mücadelesinde ev sahibi Almanya ile İspanya karşı karşıya gelmişti.

Uzatmalara giden maçta İspanyollar 2-1 galip gelerek adını yarı finale yazdırırken Almanya ise turnuvaya veda etmişti.

106. dakikasında oyun 1-1 devam ederken Jamal Musiala'nın şutunda top Marc Cucurella'nın eline çarpmış ancak maçın hakemi Anthony Taylor devam kararı vermişti.

Turnuvaya damga vuran bu pozisyondan aylar sonra UEFA’dan flaş bir itiraf geldi.

İspanyol basınından Relevo’nun haberine göre, UEFA Hakem Komitesi Başkanı Roberto Rosetti hakemlere gönderdiği raporda pozisyonun penaltı olması gerektiğini ifade etti.

Ortaya çıkan bu iddia sonrası ayaklanan Almanlar hakem Anthony Taylor’u ve UEFA’yı topa tuttu.