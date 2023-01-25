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Kurallarda değişikliğe gidecek: UEFA'dan flaş FFP hamlesi

İngiltere Premier Lig'de ara transfer döneminin en hareketli takımı Chelsea'nin hamleleri, UEFA'yı harekete geçirdi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 10:40
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UEFA'dan finansal Fair Play kurallarında değişiklik

Kurallarda değişikliğe gidecek: UEFA'dan flaş FFP hamlesi
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CHELSEA SERVET HARCADI

Şu ana kadar ara transfer döneminde Mykhaylo Mudryk, Benoit Badiashile, Noni Madueke, Andrey Santos ve David Datro Fofana'yı kadrosuna katan Londra ekibi, bu transferlere yaklaşık 170 milyon sterlin ödeme yaptı. Atletico Madrid'den kiralanan Joao Felix içinse 11 milyon sterlin kiralama bedeli ödendi.

Ara transferde yaptığı bu hamlelerde Chelsea, oyuncularla uzun süreli sözleşmeler imzalamayı tercih etti.

Son transfer Mykhaylo Mudryk ile 8.5, Benoit Badiashile ve David Fofana'yla 6.5, Noni Madueke ile ise 7.5 yıllık anlaşma sağlandı.

UEFA DEĞİŞİKLİĞE GİDECEK

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Chelsea'nin bu stratejiyi seçip bonservis bedellerini uzun yıllara yayarak Finansal Fair Play kurallarına takılmamayı planladığı belirtildi.

BBC'de yer alan haberde ise UEFA'nın diğer kulüplerin de bu stratejiyi seçmemesi için Finansal Fair Play kurallarında değişikliğe gitmeye hazırlandığı ve bonservis bedelini sadece ilk 5 yıla yayabileceği bir düzenleme yapacağı belirtildi.

Buna ek olarak takımların daha uzun süreli sözleşme yapmasının önünde herhangi bir kural olmayacağı aktarıldı.

Yeni kuralların bu yaz uygulamaya gireceği ve geriye dönük uygulanmayacağı kaydedildi.

Chelsea'nin ara transfer dönemi ve geçtiğimiz yaz transfer dönemindeki yaptığı hamlelerle harcamaları 450 milyon sterline yaklaştı.

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