2 kulübe puan silme cezası geliyor. Federasyon tetikte

Bu durum, her iki kulübün de puan tablosunda geriye düşme riskiyle karşı karşıya kalabileceği anlamına geliyor.

Premier Lig Yönetimi’nin yaptığı açıklamaya göre, Everton ve Nottingham Forest’ın 2022-2023 sezonunda belirlenen mali sınırları aştıkları ve zarar ettikleri için Finansal Fair Play Kurallarını ihlal ettikleri tespit edildi.

Bu ihlallerin sonucunda, her iki kulüp de bağımsız bir komisyon tarafından incelenecek ve uygun bir yaptırım uygulanması mümkün olacak.

Everton, geçmişte benzer bir durumla karşılaşmış ve 10 puanlık bir ceza almıştı. Kulüp, bu cezaya itiraz etmiş ve sürecin Premier Lig kurallarındaki bir boşluktan kaynaklandığını iddia etmişti.

Şu anda, Everton 17 puanla ligde 17. sırada bulunurken, Nottingham Forest ise 20 puanla 15. sırada yer alıyor.