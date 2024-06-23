UEFA'dan Türkiye Portekiz maçına soruşturma

Sami Güntürkün Gürel
UEFA'dan Türkiye Portekiz maçına soruşturma

UEFA, Türkiye-Portekiz maçında taraftarların sahaya girmesinden dolayı soruşturma başlatacak.

Portekiz'in Türkiye'yi 3-0 mağlup ettiği Avrupa Şampiyonası mücadelesinin ardından UEFA'dan flaş bir adım atıldı.

UEFA, Türkiye ile Portekiz arasındaki maçla ilgili olarak bir soruşturma başlatma kararı aldı.

UEFA'nın bu yönde karar vermesinin altında yatan neden, maç sırasında defalarca sahaya dalan taraftarlar yüzünden oyunun kesintiye uğraması oldu.

Maç boyunca bu tür olayların tekrarlanması, soruşturma açılmasına giden yolda belirleyici bir faktör olarak görüldü.

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RONALDO'YA HÜCUM ETTİLER
Maç oynandığı sırada 4 farklı zamanda sahaya giren taraftarlar, Portekiz'in yıldızı Cristiano Ronaldo'ya hücum etti.

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Taraftarlar, Ronaldo ile fotoğraf çekilmek istedi.

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Sahaya giren taraftarlardan birinin üzerinde Türkiye forması olduğu görüldü.

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