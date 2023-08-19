UEFA'dan Türkiye'ye Şampiyonlar Ligi müjdesi

Ülke puanı konusunda tarihinin en başarılı sezon başlangıçlarından birini yapan Türkiye’ye bir müjdeli haber de UEFA’dan geldi.

Bu sezon Beşiktaş (4.0), Fenerbahçe (4.0), Galatasaray (3.5), Adana Demir (2.5) ile toplanan puanlar genel ortalamada 3.500'e ulaşan Türkiye böylece, Polonya ile birlikte en fazla puan toplayan ülke konumuna yükseldi.

Bu istatistikte Türkiye sezonu ilk ikide tamamlarsa bir sonraki sezon 1 numaralı kupaya bir fazla takım gönderebilecek. Çünkü Şampiyonlar Ligi'nde takım sayısı artık 32'den 36'ya çıkacak, 4 yeni kontenjandan 2'si, bir önceki sezon takımları toplamda en çok puanı toplayan iki ülkeye verilecek.

Kaynak: Milliyet