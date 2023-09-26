Ufuk Sarıca'dan Şampiyonlar Ligi göndermesi

Süper Ligi'nde geçen sezonu play-off finalisti olarak tamamlayan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, bu sezon da hedeflerinin ligi ilk 4 içinde tamamlamak olduğunu söylerken Şampiyonlar Ligi mesajı da verdi.

KAYNAK: AA
Ufuk Sarıca'dan Şampiyonlar Ligi göndermesi

Sarıca, yaptığı açıklamada, kulüpteki kongre sürecinden dolayı sezon öncesinde biraz geç toplandıklarını kaydetti.

Bu süreçte oyuncuların elinden gelen gayreti gösterdiğini aktaran Sarıca, şöyle konuştu:

"İyi ve kaliteli oyunculardan oluşuyoruz. Geçen seneden bir bölüm oyuncumuzu tuttuk, diğer eklemeleri yaptık. 5-6 yeni oyuncumuz var. Tabii az sayı değil özellikle ana kısımda değişen iki-üç oyuncumuz var. Bir adaptasyon süreci olacak ama dediğim gibi herkes iyi niyetle çalışıyor. Düzenleri, istediklerimizi, oturtmaya çalışıyoruz. Süre belki yeterli olmayacak ama yolda da gelişim sağlayacak, tecrübeyle de eksikleri kapatacak bir takım olacağız diye düşünüyoruz."

"ÇOK KOLAY OLMUYOR"

Ufuk Sarıca, geçen sezon başında yolda büyüyebilecek bir takım olabileceklerini söylediğini ve bunun gerçekleştiğini belirterek, "Bu sene de gerçekten yetenekli, çok iyi oyuncular var. İyi bir takım olmamız lazım. Takım olmak kolay değil. Böyle 2 haftada, 3 haftada, o takımı, hani 'takım' dediğimiz tırnak içinde, hadiseyi yaratmak çok kolay olmuyor ama dediğim gibi iyi niyet burada çok önemli, bütün oyuncular iyi niyetli." dedi.

Ligin bu sene de zorlu geçeceğini kaydeden Sarıca, şunları kaydetti:

"Bu sene tabii öncelikli hedefimiz ligi sezon sonunda avantaj elde edecek şekilde ilk dörtte bitirmek olacak. Şampiyonlar Ligi'nde mutlaka Final Four'u zorlamak istiyoruz ama ilk etapta son sekize kalmak lazım. Ondan sonra zaten işler hızlanıyor ve takım, kulüp, taraftar, herkes havaya giriyor ama bugünden sadece kağıt üzerinde geçmişte yapılan hata vardı. Hani bir sınıflandırma yapmamak lazım ama biz oraya adayız bu takımla. Oraya da zamanımız var. Umarım sezon başını çok böyle inişli çıkışlı geçirmeyiz. Mutlaka bir takım eksikler, inişler, çıkışlar olacak ama hani o farklar çok fazla olmaz."

2023-2024 sezonuna 1 Ekim Pazar günü deplasmanda diğer İzmir temsilcisi Aliağa Petkimspor maçıyla başlayacak Pınar Karşıyaka, yeni sezon öncesinde kadrosunu Kelan Martin, Vernon Carey, Darrun Hilliard, Furkan Haltalı ve Hakan Sayılı ile güçlendirdi.

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