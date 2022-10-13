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Ebola salgını başkente sıçradı

Uganda’da devam eden Ebola salgını başkent Kampala’ya sıçradı. Başkentte 7 Ekim’de hayatını kaybeden 1 kişide Ebola virüsü tespit edilirken, Ebola kaynaklı ilk ölüm kayıtlara geçtiği bildirildi.

Haber Giriş: 13 Ekim 2022 Perşembe - 09:24
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Uganda’da Ebola salgını başkente sıçradı

Ebola salgını başkente sıçradı
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İHA’nın haberine göre; Uganda’da 20 Eylül’de ilan edilen Ebola salgını başkent Kampala’ya sıçradı. Sağlık Bakanı Jane Ruth Aceng yaptığı açıklamada, Kampala’da doğrulanan 1 Ebola vakasını olduğunu belirterek, 7 Ekim’de hayatını kaybeden 1 kişide Ebola virüsü tespit edildiğini aktardığı bildirildi. Bakan Aceng, hayatının kaybeden kişiden gömülmeden önce alınan örnekte Ebola virüsünün tespit edildiğini duyurdu.

Adamın köyünden kaçtığını ve kimliğini gizlediğini aktaran Bakan Aceng, hastanın yerel bir şifacıya gittiğini ve Kiruddu Ulusal Hastanesi’nde hayatını kaybettiğini ifade etti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Uganda’daki Ebola salgınında en son 29 kişinin hayatını kaybettiğini ve 63 doğrulanmış ve muhtemel vaka olduğunu belirtmişti.

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