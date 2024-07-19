Uğur Dündar hayran kaldı

Tüm futbolseverlerin merakla beklediği TFF Başkanlık seçimi Ankara’da gerçekleştirildi.

Büyükekşi’nin karşısında çekilmeyen tek isim olan İbrahim Hacıosmanoğlu 139 delegenin desteğini alarak 5 oy farkla TFF başkanı seçildi.

İki adayı da desteklemeyip boş oy atan Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un genel kurulda yaptığı konuşma ise seçimin en çok konuşulan olayı oldu.

Yaptığı konuşmada Mehmet Büyükekşi’yi sert bir dille eleştiren Ali Koç yapılan baskılara isyan etti.

UĞUR DÜNDAR ANINDA TEBRİK ETTİ

Ali Koç’un konuşmasına dair pek çok kısım kısa sürede sosyal medyada gündem olurken Uğur Dündar’dan da flaş bir paylaşım geldi.

Ali Koç ve Hulusi Belgü’yü tebrik eden Uğur Dündar paylaşımında, “Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanlığım döneminde 54 yıllık gazeteci olarak yaptığım sıradan güncel haber paylaşımlarının altına bile "siyaset yapma" diye yorum yazanlar, siyasetin spora ne ölçüde girdiğini TFF Başkanı'nı "seçin" sürecinde görmüşlerdir.

Yapılan seçim değil, siyasetin dayattığı kişiyi "seçin"dir.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile yönetici Hulusi Belgü'nün ayakta alkışlanan ve Fenerbahçelileri gururlandıran konuşmaları , bu gerçeğin cesaretle dile getirilerek tarihe not olarak düşülmesidir” ifadelerini kullandı.