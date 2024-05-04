Uğur Dündar meydan okudu: Ulan densiz sana onu yediririm

Kaynak: Haber Merkezi
Uğur Dündar meydan okudu: Ulan densiz sana onu yediririm
Uğur Dündar, kendisiyle ilgili belge açıklayacağını söyleyen Sezgin Baran Korkmaz’la ilgili sert konuştu.

ABD’de bulunan Sezgin Baran Korkmaz, X platformunda katıldığı canlı yayında annesinin Uğur Dündar’a beddua ettiğini ve 10 gün sonra hakkında çok çarpıcı belgeler açıklayacağını söylemişti.

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“ULAN DENSİZ ZIRLAVAMA”

Dündar, Korkmaz’a X hesabından cevap verdi.

“Sezgin Baran Korkmaz 10 gün sonra benimle ilgili şok belgeler açıklayacakmış. 10 gün beklemesin hemen açıklasın da o belgeleri (!) ona yedireyim. Hodri meydan” diyen Dündar, “Zırvalama kaçak!.. Elindeki belgeleri hemen, bu akşam açıkla. Sen önce ülkene gel, yargıya kara paralarının hesabını ver, çöktüğün malları sahiplerine iade et, aklan, sonra konuşursun. Hesap da kendisi gibi fake çıktı! Ulan densiz, Uğur Dündar'ı çeteler, terör örgütleri, uyuşturucu baronları, fuhuş tacirleri yıldıramadı, zurnanın son deliği sen mi yıldırıp kaçırtacaksın” ifadelerini kullandı.

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SEZGİN BARAN KORKMAZ NE DEMİŞTİ?

Sezgin Baran Korkmaz, X platformundan Yusuf Aydın’ın hesabından açılan Space odasında Gazeteci Muhammed Vefa’nın sorularına cevap vermişti.

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“Asıl benim itiraf edeceğim konular iktidarı güçlendirir” diyen Korkmaz, “Ben muhalefet hakkında konuşursam muhalefet ortada kalmaz. Annem 3 kişiye beddua etti; Kemal Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu ve Uğur Dündar… Uğur Dündar ile ilgili çok çarpıcı belgeler açıklayacağım. Özellikle kendi TV kanalında onla bire bir yayın yapmak istiyorum. Yapacağım da… Belgeli konuşacağım. Elimde çok önemli belgeler var” diye konuşmuştu.

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