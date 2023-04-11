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Uğur Dündar'dan TFF'ye flaş gönderme. Yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu

Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Süper Lig'in adil olduğunu savunmak, dünyanın düz olduğuna inanmak gibidir" sözlerini kullandı.

Haber Giriş: 11 Nisan 2023 Salı - 22:10
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Uğur Dündar'dan flaş paylaşım

Uğur Dündar'dan TFF'ye flaş gönderme. Yaptığı paylaşım sosyal medyada gündem oldu
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Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı ve gazeteci Uğur Dündar, yaptığı paylaşımla gündem oldu. Dündar, paylaşımında "Süper Lig'in adil olduğunu savunmak, dünyanın düz olduğuna inanmak gibidir" sözlerini kullanarak sosyal medyada tepkileri üzerine topladı.



AYDUNUS'UN YORUMLARINI PAYLAŞMIŞTI
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı Uğur Dündar, Valencia'nın pozisyonu için 'Penaltı' diyen eski hakem Fırat Aydınus'un TV 8,5'ta yaptığı yorumları paylaştı. Dündar "Enner Valencia'nın penaltı pozisyonu; Fırat Aydınus: "Net Penaltı. VAR çağırmalıydı. VAR neden çağırmaz? Kendimi VAR hakeminin yerine koyuyorum... Mantıklı bir neden bulamıyorum!.." Ben buluyorum. Çünkü Fenerbahçe sadece rakibe karşı değil, hakeme ve VAR'a karşı da oynuyor!" paylaşımında bulunmuştu.

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