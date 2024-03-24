Uğurcan Çakır Trabzonspor taraftarını kızdırdı

Kaynak: A Spor
Uğurcan Çakır Trabzonspor taraftarını kızdırdı
Kaptan Uğurcan Çakır'ın verdiği özel röportajda '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' sözü Trabzonspor taraftarının tepkisini çekti.

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, Aspor'a özel röportaj verdi.

Bordo-Mavili formayla şampiyonluk yaşamasının kendisi için büyük bir onur olduğunu ifade eden Uğurcan'ın '38 yıl sonra gelen şampiyonluk' ifadesi taraftarların tepkisini çekti.

Çocukluk hayali olan Trabzonspor'da oynadığını söyleyen Uğurcan, "Ben Trabzonsporluyum ve burada oynamanın hayalini kuruyordum. Çok mutluyum çok onurluyum. Bu takımın kaptanıyım ve bu takımla büyük başarılar kazandım. 38 yıl sonra gelen şampiyonlukta aslında bu olayın içinde bulunmak, o formayı giymek şampiyonlukta katkınızın olması kaptan olmam benim için hayatım boyunca unutamayacağım çok özel anlardı. Buna katkı sağladığım içinde kendimi çok mutlu ve onurlu hissediyorum. Trabzonsporluyum ve tuttuğum takım ile şampiyonluk yaşadım" ifadelerini kullandı.

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