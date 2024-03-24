Fenerbahçe Galatasaray'ın kabusu oldu. Ezeli rekabette çıldırtan istatistik

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Fenerbahçe Galatasaray'ın kabusu oldu. Ezeli rekabette çıldırtan istatistik
Bu sezon Fenerbahçe ile tam 11 kez karşı karşıya gelen Galatasaray sadece 1 kez kazanabildi.

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabette bu sezon dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı ekip; farklı branşlarda Fenerbahçe karşısında oynadığı 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Galatasaray sadece kadın futbol takımı sayesinde galibiyet gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İşte iki takım arasında bu sezon oynanan maçlar ve alınan sonuçlar:

Voleybol kadınlar
Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray
Fenerbahçe Parolapara 3-2 Galatasaray

Voleybol erkekler
Fenerbahçe Parolapara 3-2 Galatasaray HDI Sigorta
Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Fenerbahçe Parolapara

Basketbol erkekler
Galatasaray Ekmas 62-74 Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko 90-74 Galatasaray Ekmas

Basketbol kadınlar
Fenerbahçe Safiport 84-56 Galatasaray
Galatasaray 83-103 Fenerbahçe Safiport

Futbol erkekler
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Futbol kadınlar
Galatasaray PO 2-1 Fenerbahçe PO
Fenerbahçe PO 2-1 Galatasaray PO

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