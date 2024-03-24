Fenerbahçe Galatasaray'ın kabusu oldu. Ezeli rekabette çıldırtan istatistik

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabette bu sezon dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.
Sarı-Kırmızılı ekip; farklı branşlarda Fenerbahçe karşısında oynadığı 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.
Galatasaray sadece kadın futbol takımı sayesinde galibiyet gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı.
İşte iki takım arasında bu sezon oynanan maçlar ve alınan sonuçlar:
Voleybol kadınlar
Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray
Fenerbahçe Parolapara 3-2 Galatasaray
Voleybol erkekler
Fenerbahçe Parolapara 3-2 Galatasaray HDI Sigorta
Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Fenerbahçe Parolapara
Basketbol erkekler
Galatasaray Ekmas 62-74 Fenerbahçe Beko
Fenerbahçe Beko 90-74 Galatasaray Ekmas
Basketbol kadınlar
Fenerbahçe Safiport 84-56 Galatasaray
Galatasaray 83-103 Fenerbahçe Safiport
Futbol erkekler
Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
Futbol kadınlar
Galatasaray PO 2-1 Fenerbahçe PO
Fenerbahçe PO 2-1 Galatasaray PO