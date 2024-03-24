Fenerbahçe Galatasaray'ın kabusu oldu. Ezeli rekabette çıldırtan istatistik

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki ezeli rekabette bu sezon dikkat çeken bir istatistik ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılı ekip; farklı branşlarda Fenerbahçe karşısında oynadığı 11 maçta sadece 1 galibiyet alabildi.

Galatasaray sadece kadın futbol takımı sayesinde galibiyet gördü. Sezonun ilk yarısında oynanan mücadeleyi Galatasaray 2-1 kazanmıştı.

İşte iki takım arasında bu sezon oynanan maçlar ve alınan sonuçlar:

Voleybol kadınlar

Fenerbahçe Opet 3-0 Galatasaray

Fenerbahçe Parolapara 3-2 Galatasaray

Voleybol erkekler

Fenerbahçe Parolapara 3-2 Galatasaray HDI Sigorta

Galatasaray HDI Sigorta 2-3 Fenerbahçe Parolapara

Basketbol erkekler

Galatasaray Ekmas 62-74 Fenerbahçe Beko

Fenerbahçe Beko 90-74 Galatasaray Ekmas

Basketbol kadınlar

Fenerbahçe Safiport 84-56 Galatasaray

Galatasaray 83-103 Fenerbahçe Safiport

Futbol erkekler

Fenerbahçe 0-0 Galatasaray

Futbol kadınlar

Galatasaray PO 2-1 Fenerbahçe PO

Fenerbahçe PO 2-1 Galatasaray PO