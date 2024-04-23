Ukrayna - Batı gerginliği artıyor. Yardım paketini İsrail lobisi mi geciktiriyor

Amerikan Kongresi, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, 4 aydır askıda tuttuğu Ukrayna yardımını Cumartesi günü oylamaya sunulması yönünde son derece kararlı. Fakat bu tutum ciddi bir tartışma yaratmış durumda. Zira Donald Trump'a bağlı aşırı sağcı milletvekilleri Mike Johnson'ın başkanlıktan azledilmesi için kampanyalar başlatıyor. Johnson’dan önceki başkanı azlettirmişlerdi. Ama Johnson kararından döneceğe benzemiyor; 26 milyar dolarlık İsrail, 8 milyar dolarlık Tayvan yardım paketlerini öne sürerek 61 milyar dolarlık Ukrayna paketini temsilciler meclisinden geçirmeye çalışıyor. Bunun geçmesi halinde son 4 aydır Ukrayna cephesinde yaşanılan düşüşlerin, zorlukların, özellikle doğu cephesindeki yenilgilerinden diğer bölgelere dönük Rus saldırılarının artmasından dolayı kademeli olarak bir düzelme imkanı doğabileceği söyleniyor.

Usta gazeteci Ardan Zentürk, Youtube kanalına eklediği son videosunda konuyu mercek altına yatırdı. Söz konusu yardımdaki gecikmenin ana nedeninin “Amerikan iç politikasındaki kilitlenmeler” olduğunu savunan Zentürk “Ukrayna, Rusya gibi bir düşmana karşı bire 5 cephaneye düştüler. Yani Rusya'nın 5 topu varsa bunların bir tane var. Böyle bir savaş kazanılabilir mi? Kazanılamaz. Rusya'nın füzeleri elini kolunu sallaya sallaya geliyor, vurmadıkları enerji tesisi kalmadı” diye konuştu.

"BU BANA GÖRE KRİZDİR"

Sivil altyapıyı vuran Rusya’nın savaş suçu işlediğini iddia eden usta gazeteci “Ama kime soracaksın yani Rusya'yı zaten vermişler Uluslararası Adalet Divanına. O divan da hakkında tutuklama kararı çıkarmış. Dinleyen var mı? Böyle bir dünyada yaşıyoruz” yorumlarında bulundu.

Ukrayna’nın batılı müttefiklerine güvenmesinin büyük bir hata olduğunu savunan Zentürk “Kiev yerinde olsam batılı muhataplarının hiçbirine güvenmem. Bu güvensizlik bir kriz midir? Evet. Bana göre krizdir ama bazılarına göre de geçici bir duygudur” diye konuştu.

Amerika’nın yardımındaki gecikmede Yahudi ve İsrail lobisinin parmağı olduğunu söyleyen Zentürk, söz konusu lobilerin Ukrayna'nın bu savaşı kaybetmesini, bütün Amerika ve batı gücünün İsrail'in yanında yer almasını istediğini belirtti.