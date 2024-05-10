Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Rus ordusu Harkiv'e yeni bir saldırı dalgası başlattı"

Kaynak: AA
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy "Rus ordusu Harkiv'e yeni bir saldırı dalgası başlattı"
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun, Ukrayna'nın Harkiv bölgesine yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu.

Zelenskiy, resmi temaslar için Kiev'de bulunan Slovakya Cumhurbaşkanı Zuzana Caputova ile birlikte düzenlediği ortak basın toplantısında, Rus ordusunun sabah saatlerinde Harkiv bölgesine yeni bir saldırı başlattığını belirtti.

Ukrayna ordusunun Rus birliklerine yoğun topçu atışlarıyla karşılık verdiğini açıklayan Zelenskiy, bölgede yoğun çatışmaların devam ettiğini söyledi. Ayrıca, Ukraynalı komutanların olası bir saldırıya karşı hazırlıklı olduğunu vurguladı.

Öte yandan, Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Harkiv bölgesindeki son durum hakkında bilgi verildi. Rus ordusunun saldırılarının geri püskürtüldüğü ve bölgenin savunmasını güçlendirmek için yedek birliklerin gönderildiği ifade edildi.

Harkiv Bölgesi Askeri İdare Başkanı Oleg Sinegubov da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Harkiv bölgesinde yoğun çatışmaların yaşandığını ve Ukrayna ordusunun Rus kuvvetlerine karşı kararlı bir şekilde mücadele ettiğini belirtti. Ayrıca, sivillerin tahliyesinin de sürdüğünü açıkladı.

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