'Ukrayna ikinci Yunanistan olma yolunda ilerliyor'

Haberdenizde'nin haberine göre, Ukrayna Tarım Bakanı Nikolay Solski’nin “tahıl koridoru” projesinde Rusya’nın yer almadığı bir B planı üzerinde çalıştıklarını açıklamasına Transbosphor Denizcilik Yönetim Kurulu Başkanı Kapt. Mustafa Can’dan tarihi bir uyarı geldi : “Bugün NATO ve AB, sırf Rusya’ya karşı tampon olsun diye Ukrayna’yı destekliyor ama işleri bittiğinde Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler olarak burada baş başa kalacağız” dedi.

İLERİ KARAKOL GÖREVİ

Ukrayna’nın gittiği yolu daha önce Yunanistan’da izlediklerini belirten Can, “Yunanistan da NATO ve AB’nin Türkiye’ye karşı ‘ileri karakol’ pozisyonunda kendilerine ihtiyacı olduğunu bildiği için, üretim ekonomisine yüklenmek yerine ‘nasıl olsa ödeyecekler’ diye har vurup harman savurdu. Sonuçta, AB ülkeleri ağır ekonomik krize giren Yunanistan’ı toparladı ama bu da bir şantaj olarak Avrupa’nın kara kaplı defterine geçti” diye konuştu.

ALTI BOŞ ÖZGÜVEN

Ukrayna’nın da aynı şekilde, Rusya’nın gözünü Batı’dan çevirmesi için NATO ve AB’nin kendisine ihtiyacı olduğunu gördüğünü belirten Can, “Normal bir ülkenin İngiltere’den, Almanya’dan, Fransa’dan onlarca prosedürle uğraşıp belki ‘satın’ alabileceği tanklar, uçaklar, gemiler Ukrayna’nın ayağına kadar getiriliyor. Bu da Ukrayna hükümetinde bir özgüven oluşturuyor ama bu güvenin altı boş. Çünkü bugün çıkarları için Ukrayna’nın yanında duranlar, yarın şartlar değiştiğinde tanımazlıktan bile gelecekler. Bu ülkelerin Karadeniz’e kıyısı yok. Yani yarın süreçten çekilecekler. Ukrayna’nın, uluslararası ilişkilerin duygularla ve coşkuyla değil akılla ve mantıkla yürütülmesi gerektiğini bir an önce fark etmesi gerekiyor. Bunu da başta Rusya ile yapmalı” dedi.

TÜRKİYE OLDUBİTTİYE DİKKAT ETMELİ

Ukrayna Tarım Bakanı Nikolay Solski’nin; BM, Türkiye ve Rusya’nın da dahil olduğu dörtlü anlaşmadan “Rusya’yı çıkaracak B planı üzerinde çalıştıklarını” açıklamasının tam bir skandal olduğunu dile getiren Can, “Burada sanki BM ve Türkiye’nin onayı ve kabulü alınarak başlatılmış bir çalışma varmış gibi yansıtılıyor. Özellikle Türk Boğazları Sözleşmesi’nin ev sahibi olan ülkemizin böyle bir oldubitti içerisinde yer almaması son derece önemli” dedi.

Türkiye’nin hem Rusya hem Ukrayna ile stratejik ticaretinin olduğunu, her iki ülkeden de on binlerce insanın Türkiye’de yaşadığını, dolayısıyla ülkemizin bir tarafı seçmek yerine “aktif tarafsızlık” politikasını sürdürmesi gerektiğini belirten Can, birkaç gün önce Dış İşleri Bakanlığı’na atanan Hakan Fidan’ın Milli İstihbarat Teşkilatı’ndaki (MİT) tecrübesiyle beraber sorunu hızlıca çözeceğine inandığını söyledi.

NE OLMUŞTU?

Tahıl Koridoru anlaşmasının son olarak 18 Mayıs’ta iki aylığına uzatılmış olmasına rağmen Rusya’nın anlaşmayı sabote ettiğini öne süren Ukrayna Altyapı Bakanı Aleksander Kubrakov, “1 Haziran’dan bu yana Ukrayna limanlarından tahıl yükü alacak gemilere İstanbul’daki ortak denetim merkezi geçiş izni veremiyor. Rus tarafı denetim çalışmalarını boykot ediyor” demişti. Ukrayna Tarım Bakanı Nikolay Solski de yaklaşık 2.4 milyon ton tahıl yüklü 50 geminin beklediğini belirterek Rusya ile dörtlü anlaşma yerine B planı üzerinde çalıştıklarını söylemişti. Yeni plana göre Rusya’nın dörtlü tahıl anlaşmasından ihraç edilmesi öngörülüyor. Gemilere sigorta hizmetini ise Ukrayna üstlenecek.