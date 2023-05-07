Ukrayna ilk kez kullandığını açıkladı. Rus füzelerini onlarla durdurdular

Editör: Ufuk Cingöz

Ukrayna, ilk kez bir Rus hipersonik füzesini engellemek için ABD yapımı bir Patriot hava savunma sistemi kullandığını açıkladı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanı Mykola Oleshchuk yaptığı açıklamada, 4 Mayıs gecesi MiG-31K uçağıyla Rusya topraklarından fırlatılan X-47 füzesinin Kiev hava sahasında vurulduğunu söyledi.

Nisan ayında ABD'den alınan patriot füzelerinin ilk kez kullanıldığı belirtildi.

Oleşçuk, "Patriot hava savunma sistemi, Rusların 'benzeri görülmeyen Kinjal' füzesini düşürdü. Ukrayna halkını bu tarihi olaydan dolayı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.