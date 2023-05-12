Ukrayna karşı taarruzu askıya alıyor

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, kuvvetlerinin işgalci Rus birlikleri tarafından tutulan toprakları geri almak için uzun zamandır beklenen bir karşı saldırı başlatmasının henüz zamanının gelmediğini söyledi.

Perşembe günü İngiliz medya kuruluşlarına verdiği röportajda Zelenskiy, "hala biraz daha zamana ihtiyacımız var" dedi.

Zelenskiy, yaptığı açıklamada '' ilerleyebilir ve başarılı olabiliriz. Ama çok insan kaybederiz. Bence bu kabul edilemez" uyarısında bulundu.

Ukrayna'nın yaptığı hazırlıkların arasında, Ukrayna kuvvetlerinin batılı müttefikleri tarafından eğitilmesinin yanı sıra mühimmat, tank ve hava savunma sistemlerinin kurulması gibi süreçlerin olduğu biliniyor.