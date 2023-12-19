Ukrayna lideri Zelenski gelecek yıl 1 milyon dron üreteceklerini ilan etti

Kaynak: İHA
Ukrayna lideri Zelenski gelecek yıl 1 milyon dron üreteceklerini ilan etti
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna'nın var olan üretim miktarını artırarak 2024 yılında 1 milyon dron üreteceğini açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Ukrayna’nın başkenti Kiev’de basın toplantısı düzenledi. Zelenski, Ukrayna'nın mevcut üretim seviyelerini artırarak önümüzdeki yıl 1 milyon insansız hava aracı üreteceğini açıklayarak, "Önümüzdeki yıl 1 milyon dron üreteceğiz. Bunun için her şeyi yapacağız” dedi.
Zelenski, Ukrayna'nın başta 155 milimetrelik top mermileri olmak üzere topçu mühimmatlarının yerli üretimini arttırma hedefi olduğunu belirtti.

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Hükümet yetkilileri, daha önce Ukrayna'nın bu yılın sonuna kadar her ay on binlerce dron üretmeyi hedeflediğini söylemişti fakat Ukrayna’nın mevcut dron üretimine ilişkin herhangi bir bilgi mevcut değil.

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