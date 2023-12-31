Ukrayna down sendromlu gençleri cepheye mi sürüyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı

Kaynak: Haber Merkezi Muhabir: Serpil Demir
Ukrayna down sendromlu gençleri cepheye mi sürüyor? Sosyal medya bu iddia ile çalkalandı
Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’dan gelen görüntüler gündem oldu. Cepheden çekilen görüntülerde down sendromlu bir gencin hareketleri gündem oldu.

Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’nın, “Down sendromlu bireyleri asker olarak gönderdiği” iddiası sosyal medyada paylaşıldı.

The Paradise News’te çıkan haberde, iddiaya ilişkin sosyal medyada yayınlanan videoda, Down sendromlu bir askerin, diğer askerlerin tacizine maruz kaldığı görüldü.

Videoyu kaydeden kişinin, siperde oturan ve elinde çubuk gibi bir şey tutan Down sendromlu askere “Bize kimleri gönderdiklerini görüyor musun?” dediği işitildi.

Videoda ayrıca, Down sendromlu askerin “orada neler oluyor oğlum?” sorusuna “Ben görevimi yapıyorum” diye cevap verdiği, “Silahın nerede?” sorusuna ise “Bana henüz bir tane vermediler” diye yanıt verdiği işitildi.

Down sendromlu asker, “Moskofları (etnik hakaret) öldürmek için mi” burada bulunduğunu soran videoyu kaydeden kişiye “evet” diye cevap verdiği görüldü.

Videoda ayrıca, Down sendromlu askere patlayıcı şaka yapıldığı ve saklanması için zorlandığı, bununla birlikte diğer askerlerin güldüğü duyuldu.

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