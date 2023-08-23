Ukrayna Moskova'ya 3 İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın, başkent Moskova'ya 3 insansız hava aracıyla (İHA) saldırı girişiminde bulunduğunu bildirdi.

KAYNAK: AA
Ukrayna Moskova'ya 3 İHA ile saldırı girişiminde bulundu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "gece saatlerinde Rusya hava savunma güçleri tarafından Kiev rejiminin 3 İHA ile Moskova şehrine terör saldırısı girişiminin engellendiği" belirtildi.

İHA'lardan ikisinin Moskova bölgesinin Mojayskiy ve Himki ilçeleri hava sahasında imha edildiğine işaret edilen açıklamada, "Üçüncü İHA elektronik harp araçlarıyla bastırıldı ve kontrolünü kaybederek Moskva City kompleksinde inşaat halindeki bir binaya çarptı." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırılarda can kaybı yaşanmadığı aktarıldı.

Öne Çıkanlar
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
Kassandra Merkez Bankası'nın faiz kararını 1 gün önceden açıkladı
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef All Star 65 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
MasterChef Kıvanç kimdir? MasterChef All Star Kıvanç Karadeniz kaç yaşında nereli?
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Şansal Büyüka Süper Lig maçlarında neler olduğunu açıkladı: Duyduklarıma gördüklerime inanamıyorum
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
Zafer Arapkirli Finlandiya’nın yeni doğan bebekler için verdiği kutunun içindekileri açıkladı
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
MasterChef mavi takım kaptanı kim oldu? MasterChef All Star mavi ve kırmızı takımda kimler var?
Son Haberler
36 bin Kırtasiyeci kapısına kilit vurdu Ekonomi
36 bin Kırtasiyeci kapısına kilit vurdu
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Çanakkale'ye geçmiş olsun mesajı Spor
Galatasaray ve Fenerbahçe'den Çanakkale'ye geçmiş olsun mesajı
Çanakkale’deki yangından korkan kedi ve köpek beraber saklandı Yaşam
Çanakkale’deki yangından korkan kedi ve köpek beraber saklandı
Zambak bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor Şifalı Bitkiler
Zambak bitkisi diş ağrılarına iyi geliyor
Türkiye ile Irak petrol ihracatında anlaşamadı Ekonomi
Türkiye ile Irak petrol ihracatında anlaşamadı
İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar Güncel
İstanbul'da 19 ilçe karanlığa gömülecek. İşte elektriklerin kesileceği mahalle ve sokaklar
Müzik dünyasının acı kaybı Güncel
Müzik dünyasının acı kaybı